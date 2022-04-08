Зеленский сообщил, что РФ нанесла по Краматорску удар "Точкой-У"

В результате ракетного удара погибли не менее 35 человек Фото: Павло Кириленко / Facebook

В момент удара, подчеркнул президент, на вокзале были тысячи людей, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины.

В результате атаки погибло более 30 человек, более 100 получили ранения, подтвердил Зеленский. Среди убитых есть дети, сообщили в Нацполиции. Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.

Спасатели сказали AFP, что погибших уже не менее 35.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал Зеленский.

Российские паблики в Telegram сразу после атаки "хвастались" этим, заявляя, что это удар по Вооруженным силам Украины, а после того, как стало известно о большом количестве жертв, отредактировали посты. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

Как обычно, сразу после удара по вокзалу Краматорска, россияне похвастались этим в соцсетях. Репост сделал российский журналист Стешин.



Как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты сразу стали тереть.



Так же было и с "Боингом" в 2014 pic.twitter.com/4iszwScjy6 — Денис Казанський (@den_kazansky) April 8, 2022

Аналогичная ситуация была, когда РФ сбила малазийский Boeing в 2014 году в небе над Донбассом, отметил он.

Один из осноателей портала "Мілітарний" Александр Аргат пишет: Россия будет отрицать, что у нее на вооружении есть "старые ракетные комплексы" "Точка-У", но есть видеодоказательства того, что в апреле РФ перевозила их через Беларусь на территорию Украины, на всех комплексах есть отметка "V", как и на другой технике оккупантов, использующейся во время вторжения в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)