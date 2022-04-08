Зеленский сообщил, что РФ нанесла по Краматорску удар "Точкой-У"

В момент удара, подчеркнул президент, на вокзале были тысячи людей, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины.
В результате атаки погибло более 30 человек, более 100 получили ранения, подтвердил Зеленский. Среди убитых есть дети, сообщили в Нацполиции. Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.
Спасатели сказали AFP, что погибших уже не менее 35.
"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал Зеленский.
Российские паблики в Telegram сразу после атаки "хвастались" этим, заявляя, что это удар по Вооруженным силам Украины, а после того, как стало известно о большом количестве жертв, отредактировали посты. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.
Как обычно, сразу после удара по вокзалу Краматорска, россияне похвастались этим в соцсетях. Репост сделал российский журналист Стешин.— Денис Казанський (@den_kazansky) April 8, 2022
Как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты сразу стали тереть.
Так же было и с "Боингом" в 2014 pic.twitter.com/4iszwScjy6
Аналогичная ситуация была, когда РФ сбила малазийский Boeing в 2014 году в небе над Донбассом, отметил он.
Один из осноателей портала "Мілітарний" Александр Аргат пишет: Россия будет отрицать, что у нее на вооружении есть "старые ракетные комплексы" "Точка-У", но есть видеодоказательства того, что в апреле РФ перевозила их через Беларусь на территорию Украины, на всех комплексах есть отметка "V", как и на другой технике оккупантов, использующейся во время вторжения в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
The Russian media will lie to you that their army is not using this "old missile system." Here is a video from the beginning of April 2022. The Russians take "Tochka-U" from Ukraine to Belarus. They all have a tactical mark "V" pic.twitter.com/QCVyI4lyIT— Oleksandr Arhat (@olarhat) April 8, 2022
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой".