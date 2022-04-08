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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил, что РФ нанесла по Краматорску удар "Точкой-У"

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В результате ракетного удара погибли не менее 35 человек
В результате ракетного удара погибли не менее 35 человек
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

В момент удара, подчеркнул президент, на вокзале были тысячи людей, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/3049260061991016

В результате атаки погибло более 30 человек, более 100 получили ранения, подтвердил Зеленский. Среди убитых есть дети, сообщили в Нацполиции. Украинские правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны. 

Спасатели сказали AFP, что погибших уже не менее 35. 

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал Зеленский. 

Российские паблики в Telegram сразу после атаки "хвастались" этим, заявляя, что это удар по Вооруженным силам Украины, а после того, как стало известно о большом количестве жертв, отредактировали посты. На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский. 

Аналогичная ситуация была, когда РФ сбила малазийский Boeing в 2014 году в небе над Донбассом, отметил он. 

Один из осноателей портала "Мілітарний" Александр Аргат пишет: Россия будет отрицать, что у нее на вооружении есть "старые ракетные комплексы" "Точка-У", но есть видеодоказательства того, что в апреле РФ перевозила их через Беларусь на территорию Украины, на всех комплексах есть отметка "V", как и на другой технике оккупантов, использующейся во время вторжения в Украину. 

 Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, потому что есть вероятность обострения ситуации. 

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Краматорск, Денис Казанский, Точка-У, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, уголовное производство, погибшие, ракетный комплекс, Павел Кириленко
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