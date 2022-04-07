"Все решится на поле боя". Кулеба заявил, что бои на востоке Украины будут напоминать Вторую мировую войну

Кулеба: Нам нужно помочь прямо сейчас, счет идет на дни, а не на недели Фото: ЕРА

Кулеба подчеркнул, что в эти дни на Донбассе все чаще происходят столкновения украинской и российской армий и в Украине ожидают их усиления.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.

Он призвал союзников Украины не медлить с предоставлением вооружения украинской армии.

"У России есть свой план, у Украины – свой, и все решится на поле боя. Поэтому наши союзники должны как можно скорее сказать нам не о каких-то процедурах, которые нужно выполнить, не напоминать нам о каких-то формальностях перед принятием решения. Нам нужно помочь прямо сейчас, счет идет на дни, а не на недели. Иначе можно просто опоздать. Многие погибнут. Люди потеряют свои дома. Села будут разрушены именно потому, что помощь поступила слишком поздно", – подчеркнул Кулеба.

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