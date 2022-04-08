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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара РФ по Краматорску погибли около 40 человек – СБУ

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Удар по вокзалу Краматорска оккупанты нанесли ракетным комплексом "Точка-У"
Удар по вокзалу Краматорска оккупанты нанесли ракетным комплексом "Точка-У"
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В результате удара по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой погибли 39 человек, в том числе четверо детей. Об этом 8 апреля сообщил в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/art.denko/posts/3258665287739023

По состоянию на 13.00 известно о 87 раненых, много людей в тяжелом состоянии, написал  глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram. 

"Русские намеренно пытаются сорвать эвакуацию мирного населения, чтобы прикрываться гражданскими. Для них жизнь людей – только разменная монета и инструмент для достижения своей циничной цели", – отметил Кириленко.

Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". В момент удара на вокзале находились люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, та как есть вероятность обострения ситуации. 

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой"

Теги: СБУ, Украина, Краматорск, Точка-У, война России против Украины, уголовное производство, ранение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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