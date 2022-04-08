В результате удара РФ по Краматорску погибли около 40 человек – СБУ

СБУ открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По состоянию на 13.00 известно о 87 раненых, много людей в тяжелом состоянии, написал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

"Русские намеренно пытаются сорвать эвакуацию мирного населения, чтобы прикрываться гражданскими. Для них жизнь людей – только разменная монета и инструмент для достижения своей циничной цели", – отметил Кириленко.

Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". В момент удара на вокзале находились люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)