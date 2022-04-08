В результате удара РФ по Краматорску погибли около 40 человек – СБУ

СБУ открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
По состоянию на 13.00 известно о 87 раненых, много людей в тяжелом состоянии, написал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.
"Русские намеренно пытаются сорвать эвакуацию мирного населения, чтобы прикрываться гражданскими. Для них жизнь людей – только разменная монета и инструмент для достижения своей циничной цели", – отметил Кириленко.
Оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу Краматорска ракетным комплексом "Точка-У". В момент удара на вокзале находились люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 3 апреля призывал всех жителей Донецкой области покинуть регион, та как есть вероятность обострения ситуации.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Бои с оккупантами за Донбасс будут тяжелыми, они будут напоминать Вторую мировую войну, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба. Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что украинские военные в зоне ООС "воюют с саранчой".