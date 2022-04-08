Оккупанты в Буче расстреляли отца 14-летнего ребенка на его глазах и пытались убить мальчика

Руслан Нечипоренко и его сын Юра попали под обстрел оккупантов 17 марта Скриншот: Сніданок с 1+1 / YouTube

Юра с отцом отправились за гуманитаркой, так как надеялись получить лекарства и еду. На улице Тарасовской, по словам мальчика, их остановили российские солдаты. Они сразу же подняли руки.

"Мы сказали им, что нет оружия. Папа повернул голову в мою сторону, и его застрелили... Ему дважды выстрелили в грудь – прямо в сердце. Потом он упал", – вспоминает мальчик.

После этого, по словам подростка, солдат выстрелил ему в левую руку и он тоже упал. Когда лежал на земле, в него снова выстрелили – на этот раз в предплечье.

"Я лежал на животе и не видел, что происходит вокруг", – вспоминает Юра. Солдат снова выстрелил, целясь ему в голову, но пуля прошла через капюшон, не задев самого ребенка.

Юра говорит, что в голову отца тоже еще раз выстрелили. Но Руслан к тому моменту уже был мертв. Мальчик еще некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что никого нет, и побежал.

Ранения Юры. Фото "BBC News Україна" предоставила семья Нечипоренко

Мама Юры Алла рассказала журналистам канала "1+1", что ее сын убежал в детский сад, в котором она работала и который находится недалеко от их дома. Там ему оказали первую помощь и отвели домой.

Она также сообщила, что хотела сразу же пойти к мужу после того, как сын вернулся домой и рассказал, что случилось. Она думала, что Юра ошибся, а Руслан ранен и нуждается в медицинской помощи.

Ее остановили соседи: сказали не идти дальше, объяснили, что россияне убивают всех на подконтрольных им территориях.

На следующее утро Алла позвала на помощь маму. Надев белые шарфы, они направились к месту расстрела Руслана. Мама Аллы поговорила с российскими солдатами, и им удалось унести тело погибшего.

Фото убитого супруга Алла передала журналистам "ВВС News Україна", и они подтверждают показания Юры. На фото видно огнестрельное ранение в левой половине грудной клетки, рядом с сердцем (сам снимок журналисты не публикуют).

Юра уверен, что застреливший его отца солдат принадлежал к российским силам. На нем была темно-зеленая форма, типичная для российской армии, и нашивка "Россия".

Супруга Алла похоронила на своем участке. Ей с сыном удалось выехать из Бучи, и на момент разговора с журналистами семья уже находилась в безопасности. Женщина говорит, что обязательно вернется домой после победы Украины.

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