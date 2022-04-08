Оккупанты в Буче расстреляли отца 14-летнего ребенка на его глазах и пытались убить мальчика

Юра с отцом отправились за гуманитаркой, так как надеялись получить лекарства и еду. На улице Тарасовской, по словам мальчика, их остановили российские солдаты. Они сразу же подняли руки.
"Мы сказали им, что нет оружия. Папа повернул голову в мою сторону, и его застрелили... Ему дважды выстрелили в грудь – прямо в сердце. Потом он упал", – вспоминает мальчик.
После этого, по словам подростка, солдат выстрелил ему в левую руку и он тоже упал. Когда лежал на земле, в него снова выстрелили – на этот раз в предплечье.
"Я лежал на животе и не видел, что происходит вокруг", – вспоминает Юра. Солдат снова выстрелил, целясь ему в голову, но пуля прошла через капюшон, не задев самого ребенка.
Юра говорит, что в голову отца тоже еще раз выстрелили. Но Руслан к тому моменту уже был мертв. Мальчик еще некоторое время лежал на земле, потом поднял голову, увидел, что никого нет, и побежал.
Мама Юры Алла рассказала журналистам канала "1+1", что ее сын убежал в детский сад, в котором она работала и который находится недалеко от их дома. Там ему оказали первую помощь и отвели домой.
Она также сообщила, что хотела сразу же пойти к мужу после того, как сын вернулся домой и рассказал, что случилось. Она думала, что Юра ошибся, а Руслан ранен и нуждается в медицинской помощи.
Ее остановили соседи: сказали не идти дальше, объяснили, что россияне убивают всех на подконтрольных им территориях.
На следующее утро Алла позвала на помощь маму. Надев белые шарфы, они направились к месту расстрела Руслана. Мама Аллы поговорила с российскими солдатами, и им удалось унести тело погибшего.
Фото убитого супруга Алла передала журналистам "ВВС News Україна", и они подтверждают показания Юры. На фото видно огнестрельное ранение в левой половине грудной клетки, рядом с сердцем (сам снимок журналисты не публикуют).
Юра уверен, что застреливший его отца солдат принадлежал к российским силам. На нем была темно-зеленая форма, типичная для российской армии, и нашивка "Россия".
Супруга Алла похоронила на своем участке. Ей с сыном удалось выехать из Бучи, и на момент разговора с журналистами семья уже находилась в безопасности. Женщина говорит, что обязательно вернется домой после победы Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи (Яблонской) тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.