Минцифры нашло родственников оккупантов, дислоцировавшихся в Буче, и написало им в соцсетях, они ответили

"С помощью искусственного интеллекта мы нашли родственников российских убийц, которые безжалостно терроризировали и убивали жителей Бучи и написали им в соцсетях", – говорится в сообщении.

Однако россияне поддержали действия оккупантов, отвечая бранью на присланные фотографии или обвиняя украинцев в пропаганде.

"Я больше, чем уверен, что это все дело рук ваших нацистов ради пропаганды", "Слава России, смерть националистам", "Иди на х...й, я то тут при чем" – так звучали их ответы.

"Родные и близкие российских убийц с ними согласны и именно они их так воспитали. Каждый россиянин ответит за Ирпень, Бучу, Бородянку, Мариуполь и другие украинские города", – подчеркнул Федоров.

Он заверил, что оккупантам не удастся скрыть следы своих военных преступлений и избежать ответственности, ведь спутниковые снимки являются доказательствами их вины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)