Минцифры нашло родственников оккупантов, дислоцировавшихся в Буче, и написало им в соцсетях, они ответили

"С помощью искусственного интеллекта мы нашли родственников российских убийц, которые безжалостно терроризировали и убивали жителей Бучи и написали им в соцсетях", – говорится в сообщении.
Однако россияне поддержали действия оккупантов, отвечая бранью на присланные фотографии или обвиняя украинцев в пропаганде.
"Я больше, чем уверен, что это все дело рук ваших нацистов ради пропаганды", "Слава России, смерть националистам", "Иди на х...й, я то тут при чем" – так звучали их ответы.
"Родные и близкие российских убийц с ними согласны и именно они их так воспитали. Каждый россиянин ответит за Ирпень, Бучу, Бородянку, Мариуполь и другие украинские города", – подчеркнул Федоров.
Он заверил, что оккупантам не удастся скрыть следы своих военных преступлений и избежать ответственности, ведь спутниковые снимки являются доказательствами их вины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.