Министры иностранных дел G7 осудили зверства России в Буче

В Бучу российские военные зашли в первые дни войны, за время оккупации они убили около 320 мирных жителей Фото: EPA

"Массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных агрессором на территории Украины. Мы подчеркиваем, что лица, ответственные за эти гнусные акты и злодеяния, включая любые нападения на гражданских лиц и разрушение гражданской инфраструктуры, будут привлечены к ответственности", – отмечено в заявлении.

Главы МИД стран G7 выразили непоколебимую поддержку Украине и заявили, что будут усиливать санкции против РФ и Беларуси.

"Вместе с международными партнерами "Большая семерка" будет поддерживать и усиливать давление на Россию, вводя скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы эффективно воспрепятствовать способности России продолжать агрессию против Украины", – отметили представители G7.

Они пообещали "пресечь любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами". Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что ускорят этот процесс снижения зависимости от российской энергетики.

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила радиопереговоры российских военных относительно массовых убийств мирных жителей в Буче. Как сообщает BND, ключевую роль в зверствах в Буче сыграли боевики частной военной компании "Вагнер".

Перехваченные немецкой разведкой переговоры российских оккупантов свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, подчеркнуло немецкое издание Der Spiegel.