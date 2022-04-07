Министры иностранных дел G7 осудили зверства России в Буче

"Массовые убийства в Буче и других городах Украины будут внесены в список зверств и грубых нарушений международного права, в том числе международного гуманитарного права и прав человека, совершенных агрессором на территории Украины. Мы подчеркиваем, что лица, ответственные за эти гнусные акты и злодеяния, включая любые нападения на гражданских лиц и разрушение гражданской инфраструктуры, будут привлечены к ответственности", – отмечено в заявлении.
Главы МИД стран G7 выразили непоколебимую поддержку Украине и заявили, что будут усиливать санкции против РФ и Беларуси.
"Вместе с международными партнерами "Большая семерка" будет поддерживать и усиливать давление на Россию, вводя скоординированные дополнительные ограничительные меры, чтобы эффективно воспрепятствовать способности России продолжать агрессию против Украины", – отметили представители G7.
Они пообещали "пресечь любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами". Главы МИД стран "Большой семерки" также заявили, что ускорят этот процесс снижения зависимости от российской энергетики.
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила радиопереговоры российских военных относительно массовых убийств мирных жителей в Буче. Как сообщает BND, ключевую роль в зверствах в Буче сыграли боевики частной военной компании "Вагнер".
Перехваченные немецкой разведкой переговоры российских оккупантов свидетельствуют о том, что массовые убийства в Буче не были ни случайными действиями, ни деяниями отдельных потерявших контроль солдат, подчеркнуло немецкое издание Der Spiegel.
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – тела погибших начали появляться задолго до ухода оккупантов.
За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.