Лойко: После Бучи все стало предельно ясно. Зло должно быть уничтожено. Я имею в виду не лично Путина, а всю сегодняшнюю Россию как государство

"Война становится все более похожей на Армагеддон. Никак, ничем нельзя оправдать эту необузданную жестокость, которую проявили российские войска под Киевом. Это какое-то дьявольское наваждение. После Бучи все стало предельно ясно — это война добра со злом. Украина — это добро, Россия — это зло. И зло должно быть уничтожено. Я имею в виду не лично Путина, а всю сегодняшнюю Россию. В том виде, в каком она существует, она должна быть уничтожена как государство, чтобы больше это никогда не повторялось, а Путин должен быть отправлен в ад, как и сказано в Откровении Иоанна Богослова", – подчеркнул Лойко.

Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников. Полный текст интервью