Полицейские в Буче спасли измученную хаски, лежавшую в расстрелянной машине

Собаку нашел патрульный Александр Сидоренко. Хаски лежала в автомобиле со стороны пассажирского сиденья. На машине остались следы от автоматных очередей.

"Животное лежало на обломках стекла, казалось, что оно неживое. Однако когда Саша подошел ближе и заговорил, хаски подняла голову. Экипаж несказанно обрадовался этому", – говорится в сообщении полиции.

Хаски перенесли в патрульный автомобиль, накормили, а затем отвезли в ветклинику, где осмотрели. Ветеринар сообщил, что это здоровая самка, только истощенная и испуганная.

Сначала патрульные решили отвезти хаски в приют для животных. Однако после того как Сидоренко рассказал о своей находке жене, пара решила оставить собаку у себя. Ее назвали Буча.