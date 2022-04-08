В Украине вскоре обнародуют реестр коллаборантов – СНБО

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчества", – сказал он.

Данилов добавил, что в реестре будет "очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах".

"Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова", – сказал секретарь СНБО.