В Украине вскоре обнародуют реестр коллаборантов – СНБО

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчества", – сказал он.
Данилов добавил, что в реестре будет "очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах".
"Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова", – сказал секретарь СНБО.
3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность). Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.
25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.
26 марта Государственное бюро расследований сообщило, что с начала вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.