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В Украине вскоре обнародуют реестр коллаборантов – СНБО

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Данилов: Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов
Данилов: Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов
Фото: Олексій Данілов / Facebook

В ближайшее время в Украине обнародуют реестр коллаборантов. Об этом сообщил 7 апреля вечером в эфире общенационального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов, его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии, имена, отчества", – сказал он.

Данилов добавил, что в реестре будет "очень много удивительных людей, которые до 24 февраля выступали на всех телеканалах".

"Они были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ и на наших каналах кричали о нашем государстве, свободе слова", – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность). Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.

25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.

26 марта Государственное бюро расследований сообщило, что с начала вторжения российских оккупантов в Украину открыто около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, СНБО, война России против Украины, Алексей Данилов, коллаборационизм
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