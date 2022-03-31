"Призывал граждан к поддержке государства-агрессора". В Украине в суд передали первый обвинительный акт за коллаборационизм

Санкция за совершение преступления по статье о коллаборационизме предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы Фото: depositphotos.com

Досудебное расследование установило, что 25 марта житель Краматорска Донецкой области записал на мобильный телефон видео, в котором отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и публично призывал граждан к поддержке незаконных действий государства-агрессора. Запись он опубликовал в социальной сети TikTok.

"[Статья о совершении коллаборационной деятельности] позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме сотрудничают с государством-агрессором. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", – отметили в Офисе генпрокурора.

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