"Призывал граждан к поддержке государства-агрессора". В Украине в суд передали первый обвинительный акт за коллаборационизм

Досудебное расследование установило, что 25 марта житель Краматорска Донецкой области записал на мобильный телефон видео, в котором отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и публично призывал граждан к поддержке незаконных действий государства-агрессора. Запись он опубликовал в социальной сети TikTok.
"[Статья о совершении коллаборационной деятельности] позволяет привлекать к ответственности лиц, которые в любой форме сотрудничают с государством-агрессором. Санкция за совершение такого преступления предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", – отметили в Офисе генпрокурора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).
Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.
25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.
26 марта Государственное бюро расследований сообщило, что с начала вторжения российских оккупантов в Украину открыло около 200 производств за госизмену и коллаборационизм.