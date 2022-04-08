Сумская область освобождена от оккупантов – глава ОВА

"Территория области свободна от орков, так что если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле", – написал он, обращаясь к жителям региона.

Живицкий уточнил, что территория области "не является безопасной", так как остается большое количество необследованных и заминированных участков. Только за прошлые сутки, по данным ОГА, взрывотехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обнаружили и обезвредили 115 взрывоопасных предметов.

"Не съезжайте на обочины и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок орков! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала – разминирование", – добавил он.

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Живицкий рассказал, что последними оккупанты покинули населенные пункты Конотопского района. Там подсчитывают убытки, ремонтируют то, что было разрушено оккупантами, восстанавливают асфальтный завод. Также продолжают расчищать улицы в разбомбленной Ахтырке, уточнил он.

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