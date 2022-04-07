"Не будем чувствовать себя в безопасности". Глава Сумской ОВА выступил за строительство стены с РФ

"Пока мы не построим стену, и это должно быть фортификационное сооружение вдоль всей границы Украины с Мордором, мы никогда, особенно пограничные области, не будем чувствовать себя в безопасности, как и страна в целом", – сказал он.
Такая реакция главы ОВА спровоцирована тем, что оставили изверги после себя.
"То, что мы увидели в освобожденных общинах, там, где они побывали… Это что-то ненормальное, они сами превращали нормальные условия в бесчеловечные, они там же ели, там же справляли нужду. Они воровали все, что видели, ломали, крушили", – сказал Живицкий.
Он также рассказал, что оккупанты разграбили электрощитовую, и "оставили там хлам в виде своих соотечественников".
"Забавность, дикость этой ситуации, что в 50 метрах были остатки их пищи. На борще, производимом в России, была надпись "Своих не бросаем", это говорит четко, что их лозунги для них самих ничего не значат. Их нельзя назвать людьми, даже звери так себя не ведут", – сказал Живицкий.
В 2014 году в Харьковской области на границе с РФ началась реализация проекта "Стена". Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.
В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.
Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. Последний раз окончание строительства перенесли на 2025 год. По данным Госпогранслужбы, на конец апреля 2021 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 51%.