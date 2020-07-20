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Минфин не одобрил выделение 4,5 млрд грн на проект "Стена" – отчет State Watch

Министерство финансов Украины не одобрило предложение Государственной пограничной службы Украины продлить сроки строительства проекта "Стена" и увеличить по нему затраты на 4,5 млрд грн. Если Кабмин поддержит эту инициативу, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

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Общая сумма затрат на "Стену" может возрасти до 6,2 млрд грн
Общая сумма затрат на "Стену" может возрасти до 6,2 млрд грн
Фото: ЕРА

Министерство финансов Украины не утвердило проект Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) о продлении сроков строительства на границе с Россией "Европейского вала", известного как проект "Стена", и увеличение его финансирования до 4,5 млрд грн. Об этом сообщается в отчете неправительственной организации State Watch со ссылкой на копию ответа Минфина пограничникам.

Министерство сообщило, что предложенный пограничниками объем финансирования проекта "Стена" на 2020–2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает тот, который определен в действующем распоряжении, в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

State Watch отмечает, что если Кабмин поддержит эти предложения, общая сумма затрат на "Стену" возрастет до 6,2 млрд грн.

В отчете сказано, что Госпогранслужба не предоставляла детальные финансово-экономические расчеты и отчетную информацию о выполнении проекта "Стена" с 2015 года.

Но не все ведомства согласились с позицией Минфина, отмечается в отчете State Watch.

У министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко не было замечаний по увеличению финансирования проекта "Стена". В Госгеокадастре также не указали свои замечания.

"В обоих ведомствах предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний", – сказано в отчете.

Впервые о проекте "Стена" бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заговорил в начале сентября 2014 года. Он подчеркивал, что речь идет о строительстве "реальной государственной границы между Украиной и Российской Федерацией". Реализация проекта началась в 2014 году в Харьковской области. 

Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы на конец мая 2020 года, обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%.

Теги: Госпогранслужба, Министерство финансов, ГПСУ, проект Стена, State Watch
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