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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области нашли тело замученного мужчины с завязанным лицом и связанными руками – глава ОВА

Живицкий: На территории общины продолжают находить замученных врагами людей
Живицкий: На территории общины продолжают находить замученных врагами людей
Фото: Сумська обласна військова адміністрація / Facebook

В Сумской области обнаружили тело убитого российскими оккупантами мужчины. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий 7 апреля в Telegram.

Он отметил, что мужчину обнаружили на территории Боромлянской общины.

"На территории общины продолжают находить замученных врагами людей. У одного из мужчин было завязанное лицо и связанные руки, на правой ноге – рваные раны. В настоящее время личность погибшего не установлена. Этими случаями занимается прокуратура", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Сумская область, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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