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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сожгли автомобиль вместе с владельцем в Тростянце – Офис генпрокурора

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Тростянец ВСУ освободили от российских оккупантов 26 марта
Тростянец ВСУ освободили от российских оккупантов 26 марта
Фото: Дмитро Живицький / Telegram

Российские оккупанты в начале марта в Тростянце Сумской области сожгли автомобиль вместе с находящимся в нем владельцем. Об этом 7 апреля сообщила в Facebook пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в начале марта в Тростянце возле "Круглого двора" обстреляли автомобиль, в котором находился водитель. В результате обстрела транспортное средство загорелось, 52-летний сумчанин погиб", – отметили в посте.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/345504607612379

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.

В городе, в частности, пострадало от обстрелов и пожара здание "Дом управляющего поместьями Кенига" – памятник архитектуры национального значения. Здание было построено в стиле модерн в 1911 году.

Предварительные планы по восстановлению Тростянца во время визита в город обнародовал в своем Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Теги: Украина, Сумская область, война России против Украины, Офис генпрокурора, Тростянец
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