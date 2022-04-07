Российские оккупанты сожгли автомобиль вместе с владельцем в Тростянце – Офис генпрокурора

"По данным следствия, военнослужащие вооруженных сил РФ в начале марта в Тростянце возле "Круглого двора" обстреляли автомобиль, в котором находился водитель. В результате обстрела транспортное средство загорелось, 52-летний сумчанин погиб", – отметили в посте.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.

В городе, в частности, пострадало от обстрелов и пожара здание "Дом управляющего поместьями Кенига" – памятник архитектуры национального значения. Здание было построено в стиле модерн в 1911 году.

Предварительные планы по восстановлению Тростянца во время визита в город обнародовал в своем Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.