Архитекторы уже проектируют восстановление Тростянца

"Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева, проектными институтами обсудили первые шаги работ. Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца", – рассказал Живицкий.
По его словам, важным направлением работы является восстановление инфраструктуры, поэтому все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.
"В Тростянце уже в части города есть электроэнергия. Круглосуточно работают электрики, газовщики, коммунальные службы. Делаем все необходимое, чтобы люди были с теплом, светом, газом водой", – отметил глава области.
Также Живицкий сообщил, что восстановлен будет и пятиэтажный дом напротив железнодорожного вокзала, который выгорел дотла в результате действий российских оккупантов.
"Этот и другие дома должны быть восстановлены. Специалисты-архитекторы будут обследовать эти здания и предоставят выводы и рекомендации по их восстановлению", – подчеркнул он.
Россияне захватили Тростянец в первых числах марта. Город освободили от российских оккупантов 26 марта.
В городе, в частности, пострадало от обстрелов и пожара здание "Дом управляющего поместьями Кенига" – памятник архитектуры национального значения. Здание было построено в стиле модерн в 1911 году.
Предварительные планы по восстановлению Тростянца во время визита в город обнародовал в своем Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.