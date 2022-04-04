Архитекторы уже проектируют восстановление Тростянца

В Нескучанском парке в Тростянце был разрушен памятник архитектуры национального значения "Дом управляющего поместьями Л. Е. Кенига" Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева, проектными институтами обсудили первые шаги работ. Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца", – рассказал Живицкий.

По его словам, важным направлением работы является восстановление инфраструктуры, поэтому все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

"В Тростянце уже в части города есть электроэнергия. Круглосуточно работают электрики, газовщики, коммунальные службы. Делаем все необходимое, чтобы люди были с теплом, светом, газом водой", – отметил глава области.

Также Живицкий сообщил, что восстановлен будет и пятиэтажный дом напротив железнодорожного вокзала, который выгорел дотла в результате действий российских оккупантов.

"Этот и другие дома должны быть восстановлены. Специалисты-архитекторы будут обследовать эти здания и предоставят выводы и рекомендации по их восстановлению", – подчеркнул он.