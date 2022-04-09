ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина ожидает получить статус кандидата в ЕС в июне – Стефанишина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вчера президент Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, необходимый для получения статуса кандидата в ЕС
Вчера президент Еврокомиссии передала Зеленскому опросник, необходимый для получения статуса кандидата в ЕС
Фото: president.gov.ua

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает, что в июне Украина получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Об этом она написала в Twitter. 

Стефанишина напомнила, что вчера Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник о членстве в ЕС – документ, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. 

"Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидаем получить статус кандидата в июне. Это часть нашего восстановления и победы над российским агрессором, который хочет повернуть демократический курс Украины вспять", – добавила она. 

Фон дер Ляйен в Twitter опубликовала видео совместного брифинга с Зеленским, на котором она передала ему этот опросник. Еврокомиссия рассматривает ответы на этот опросник и дает заключение. 

"Я думаю, формирование этого заключения займет не годы, как обычно, а несколько недель", – отметила она. 

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: евроинтеграция, Европейский союз, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз, членство, Ольга Стефанишина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
  Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
Осудивший нападение РФ на Украину рэпер Face ответил российскому минюсту на внесение его в реестр "иностранных агентов"
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
  Влада Седан: Я в Англии живу третий год, у меня есть дом, комфортные условия для жизни, но я сильно хочу вернуться в Украину
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
"Покажите это своим детям!" Дикусар рассказал, ради чего пошел служить в ВСУ
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
Måneskin в новом видео показала документальные кадры, снятые в мирных украинских городах после нападения РФ на Украину
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
  Служащий в ВСУ танцор Назар Грабар: Если бы не покинул дом, был бы связан и расстрелян, как большинство молодых людей из Бучи
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
Украинский кот Степан номинирован на престижную премию в индустрии блогеров. Деньги от продажи билетов будут переданы украинцам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (81264)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (72521)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (32538) G
4
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (20991)
5
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм (19844)
6
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (18925)
7
"Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек (12828) G
8
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (12479)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS