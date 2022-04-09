Украина ожидает получить статус кандидата в ЕС в июне – Стефанишина

Об этом она написала в Twitter.
Стефанишина напомнила, что вчера Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник о членстве в ЕС – документ, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении.
"Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидаем получить статус кандидата в июне. Это часть нашего восстановления и победы над российским агрессором, который хочет повернуть демократический курс Украины вспять", – добавила она.
* Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 9, 2022
Expect to be granted a candidate status in June.
It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine's democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc
Фон дер Ляйен в Twitter опубликовала видео совместного брифинга с Зеленским, на котором она передала ему этот опросник. Еврокомиссия рассматривает ответы на этот опросник и дает заключение.
"Я думаю, формирование этого заключения займет не годы, как обычно, а несколько недель", – отметила она.
Your fight is our fight. Europe is on your side.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022
This is the message I brought to President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people yesterday in Kyiv. pic.twitter.com/UvWtm26Iww
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.