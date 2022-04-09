Украина ожидает получить статус кандидата в ЕС в июне – Стефанишина

Об этом она написала в Twitter.

Стефанишина напомнила, что вчера Украина получила от президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник о членстве в ЕС – документ, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении.

"Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы двигаться быстро. Ожидаем получить статус кандидата в июне. Это часть нашего восстановления и победы над российским агрессором, который хочет повернуть демократический курс Украины вспять", – добавила она.

* Ukraine received the EU membership questionnaire. We have already done much preparatory work, so ready to move fast.



Expect to be granted a candidate status in June.



It is part of our recovery & victory over RU aggressor who wants to reverse Ukraine's democratic course pic.twitter.com/1rSiYC53Qc — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) April 9, 2022

Фон дер Ляйен в Twitter опубликовала видео совместного брифинга с Зеленским, на котором она передала ему этот опросник. Еврокомиссия рассматривает ответы на этот опросник и дает заключение.

"Я думаю, формирование этого заключения займет не годы, как обычно, а несколько недель", – отметила она.