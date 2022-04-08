Украина получила от Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС

По его словам, документ украинским властям привезла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас находится с визитом в Украине.
"Урсула фон дер Ляйен сегодня в Киеве передала властям Украины опросник о членстве в ЕС", – написал журналист.
Также он добавил, что 11 апреля в Люксембург прибудут министры иностранных дел Грузии и Молдовы, которые также подали заявки на членство в Евросоюзе.
Von der Leyen handed the authorities in #Ukraine the EU membership questionnaire today in Kyiv. On Monday, the foreign ministers of #Georgia & #Moldova will get theirs in Luxembourg on Monday— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 8, 2022
Как отмечает "Европейская правда", разработанный Европейской комиссией опросник необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.