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ПОЛИТИКА

Украина получила от Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС

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28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский союз
28 февраля Украина подала заявку на вступление в Европейский союз
Фото: depositphotos.com

Украина получила от Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС. Об этом 8 апреля в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

По его словам, документ украинским властям привезла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас находится с визитом в Украине.

"Урсула фон дер Ляйен сегодня в Киеве передала властям Украины опросник о членстве в ЕС", – написал журналист.

Также он добавил, что 11 апреля в Люксембург прибудут министры иностранных дел Грузии и Молдовы, которые также подали заявки на членство в Евросоюзе.

Как отмечает "Европейская правда", разработанный Европейской комиссией опросник необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Теги: Украина, Еврокомиссия, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Рикард Йозвяк, членство
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