Украина получила от Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС

По его словам, документ украинским властям привезла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сейчас находится с визитом в Украине.

"Урсула фон дер Ляйен сегодня в Киеве передала властям Украины опросник о членстве в ЕС", – написал журналист.

Также он добавил, что 11 апреля в Люксембург прибудут министры иностранных дел Грузии и Молдовы, которые также подали заявки на членство в Евросоюзе.

Von der Leyen handed the authorities in #Ukraine the EU membership questionnaire today in Kyiv. On Monday, the foreign ministers of #Georgia & #Moldova will get theirs in Luxembourg on Monday — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 8, 2022

Как отмечает "Европейская правда", разработанный Европейской комиссией опросник необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.