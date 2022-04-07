Глава Европарламента: Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС могут быть значительно меньше, чем обычно

"В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня. Ольга [Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции] мне сказала, что им нужно четыре дня [чтобы ответить]. Конечно, потом мяч опять на нашей стороне, и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более суженными, чем в других ситуациях", – заявила она.

Глава Европарламента обратила внимание на то, что статус кандидата на членство в ЕС дает стране доступ ко многим программам Европейского союза.

"Мне известно, как это быть страной-кандидатом. [...] Быть кандидатом – это огромный объем помощи, который страна может получить в плане инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступа ко всем другим программам ЕС и так далее. И это начнется немедленно, что также отправит сигнал Украине, что мы серьезны", – заявила Метсола.