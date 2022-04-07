Глава Европарламента: Временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС могут быть значительно меньше, чем обычно

"В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня. Ольга [Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции] мне сказала, что им нужно четыре дня [чтобы ответить]. Конечно, потом мяч опять на нашей стороне, и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более суженными, чем в других ситуациях", – заявила она.
Глава Европарламента обратила внимание на то, что статус кандидата на членство в ЕС дает стране доступ ко многим программам Европейского союза.
"Мне известно, как это быть страной-кандидатом. [...] Быть кандидатом – это огромный объем помощи, который страна может получить в плане инфраструктуры, сплоченности, образовательных программ, доступа ко всем другим программам ЕС и так далее. И это начнется немедленно, что также отправит сигнал Украине, что мы серьезны", – заявила Метсола.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.