Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС – премьер-министр

"Я приветствовал и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я снова приветствую это сегодня. Это демократическое право Украины и народа Украины – определять свою политическую ориентацию. Вы решили подать заявку на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС стало силой стабилизации и демократизации в странах, соседствующих с ЕС. Это отвечает стратегическим интересам ЕС. И это в интересах Украины", – сказал он.
Мартин также заявил, что Ирландия поддерживает санкции для России из-за ее войны против Украины.
"Нам нужен режим санкций, который убедит Путина и его режим в том, что он не добьется успеха. Мы хотим максимально жестких санкций против Российской Федерации, и мы будем их применять", – сказал политик.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 30–31 марта, вступление Украины в ЕС поддерживает 91% украинцев.