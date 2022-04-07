Ирландия поддерживает заявку Украины на вступление в ЕС – премьер-министр

Мартин: Я приветствовал и поддержал заявку Украины на членство в ЕС Фото: EPA

"Я приветствовал и поддержал заявку Украины на членство в ЕС. Я снова приветствую это сегодня. Это демократическое право Украины и народа Украины – определять свою политическую ориентацию. Вы решили подать заявку на членство в ЕС. Мы знаем, что расширение ЕС стало силой стабилизации и демократизации в странах, соседствующих с ЕС. Это отвечает стратегическим интересам ЕС. И это в интересах Украины", – сказал он.

Мартин также заявил, что Ирландия поддерживает санкции для России из-за ее войны против Украины.

"Нам нужен режим санкций, который убедит Путина и его режим в том, что он не добьется успеха. Мы хотим максимально жестких санкций против Российской Федерации, и мы будем их применять", – сказал политик.