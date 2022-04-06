"Абсолютный рекорд за все годы исследований". По данным социологов, вступление Украины в Евросоюз поддерживает 91% украинцев

"В первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, дальше рост продолжился и по состоянию на конец марта составляет 91% – абсолютный рекорд за все годы исследований", – отмечают социологи.
Противниками присоединения Украины к ЕС являются 4% опрошенных.
56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного–двух лет, 23% – считают, что в ближайшие пять лет.
Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.