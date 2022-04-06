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"Абсолютный рекорд за все годы исследований". По данным социологов, вступление Украины в Евросоюз поддерживает 91% украинцев

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56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного двух лет
56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного–двух лет
Фото: depositphotos.com

Вступление Украины в Европейский союз поддерживают 91% украинцев. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 апреля результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

"В первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, дальше рост продолжился и по состоянию на конец марта составляет 91% – абсолютный рекорд за все годы исследований", – отмечают социологи.

Противниками присоединения Украины к ЕС являются 4% опрошенных.

56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного–двух лет, 23% – считают, что в ближайшие пять лет.

Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Теги: Украина, рейтинг, соцопрос, Европейский союз, украинцы, Евросоюз, членство
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