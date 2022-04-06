"Абсолютный рекорд за все годы исследований". По данным социологов, вступление Украины в Евросоюз поддерживает 91% украинцев

56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного–двух лет Фото: depositphotos.com

"В первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, дальше рост продолжился и по состоянию на конец марта составляет 91% – абсолютный рекорд за все годы исследований", – отмечают социологи.

Противниками присоединения Украины к ЕС являются 4% опрошенных.

56% граждан убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного–двух лет, 23% – считают, что в ближайшие пять лет.

Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.