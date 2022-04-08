Глава Еврокомиссии сказала, что заявку Украины на вступление в ЕС подадут в Евросовет этим летом – Ермак

"Мы все ближе к ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский совет этим летом", – написал он.

Ермак подчеркнул, что это необходимо сделать раньше и украинские власти сделают все, чтобы ускорить этот процесс.

"Сейчас госпожа Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украине. Она увидела последствия "русского мира" в Буче. Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца", – пообещал Ермак.

Украина также получила сегодня от президента Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС – документ, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении.