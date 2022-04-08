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ПОЛИТИКА

Глава Еврокомиссии сказала, что заявку Украины на вступление в ЕС подадут в Евросовет этим летом – Ермак

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Украина "все ближе к ЕС", заявили в Офисе президента
Украина "все ближе к ЕС", заявили в Офисе президента
Фото: depositphotos.com

Заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский совет этим летом. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, ссылаясь на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая сейчас находится с визитом в Украине.

"Мы все ближе к ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский совет этим летом", – написал он.

Ермак подчеркнул, что это необходимо сделать раньше и украинские власти сделают все, чтобы ускорить этот процесс.

"Сейчас госпожа Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украине. Она увидела последствия "русского мира" в Буче. Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца", – пообещал Ермак.

Украина также получила сегодня от президента Еврокомиссии опросник о членстве в ЕС – документ, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении.

Контекст:

28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.

Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.

Теги: Еврокомиссия, Европейский совет, евроинтеграция, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Офис президента Украины, Андрей Ермак, ЕС
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