ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн – глава Евросовета

По его словам, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил пополнить Европейский фонд мира €500 млн. Он приветствовал инициативу Борреля.

"После быстрого одобрения это позволит довести до €1,5 млрд сумму поддержки, уже предоставленную ЕС на военное оборудование для Украины", – отметил Мишель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa — Charles Michel (@eucopresident) April 7, 2022