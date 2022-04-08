ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн – глава Евросовета

По его словам, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил пополнить Европейский фонд мира €500 млн. Он приветствовал инициативу Борреля.
"После быстрого одобрения это позволит довести до €1,5 млрд сумму поддержки, уже предоставленную ЕС на военное оборудование для Украины", – отметил Мишель.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Thanks and support to @JosepBorrellF for your proposal to top up the #EuropeanPeaceFacility with a further €500M. Once swiftly approved this will bring to 1.5 billion the EU support already provided for military equipment for #Ukraine. @ZelenskyyUa— Charles Michel (@eucopresident) April 7, 2022
Европейский фонд мира ЕС создал 22 марта. Фонд будет финансироваться за счет взносов стран – членов ЕС, его цель – повышение способности ЕС предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Европарламент призывал 7 апреля продолжать и увеличивать поставки оружия Украине, чтобы страна могла эффективно защищаться от вторжения России.