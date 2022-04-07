Военную помощь Украине оказывают более 30 стран – Госдеп США

"Вместе с нами военную помощь Украине оказывают более 30 стран. Наши украинские партнеры эффективно используют эти средства, и мы наблюдаем успехи. Потому что российские войска отошли от Киева и других городов", – сказал Блинкен.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд, напомнил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".