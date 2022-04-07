Военную помощь Украине оказывают более 30 стран – Госдеп США

Блинкен: Наши украинские партнеры эффективно используют эти средства, и мы наблюдаем успехи Фото: ЕРА

"Вместе с нами военную помощь Украине оказывают более 30 стран. Наши украинские партнеры эффективно используют эти средства, и мы наблюдаем успехи. Потому что российские войска отошли от Киева и других городов", – сказал Блинкен.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину военная помощь США составила $1,7 млрд, а всего с 2014 года – $4,5 млрд, напомнил он.

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