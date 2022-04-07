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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они вдохновляют нас всех". Столтенберг заявил, что восхищается мужеством армии, народа и руководства Украины

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Столтенберг: Мы восхищаемся политическим руководством Украины
Столтенберг: Мы восхищаемся политическим руководством Украины
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 апреля на брифинге после встречи министров иностранных дел стран НАТО заявил, что Альянс сдерживает РФ, оказывая поддержку украинскому народу, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы восхищаемся их смелостью и мужеством и приверженностью украинских войск и украинского народа. Мы восхищаемся политическим руководством Украины. Они вдохновляют нас всех", – заявил Столтенберг.

По его словам, "пока нет оснований полагать, что президент РФ Владимир Путин изменил свою стратегию и цель контролировать Украину".

"Он хочет добиться значительных побед, поэтому мы не видим, что Россия отступает. Они перегруппируются, передислоцируют свои войска, отводят их из северной части Украины и одновременно перебрасывают их на восточный фланг", – сказал генсек НАТО.

Он также призвал быть готовыми к тому, что война может затянуться "на несколько недель, а может, и месяцев или даже на несколько лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6–7 апреля в Брюсселе прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО, главной темой которой было заявлено жестокое и неспровоцированное вторжение РФ в Украину.

Столтенберг, встречая на саммите главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, сказал, что то, как Украина противостоит агрессии России, вдохновляет мир.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, агрессия, война России против Украины
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