"Они вдохновляют нас всех". Столтенберг заявил, что восхищается мужеством армии, народа и руководства Украины

"Мы восхищаемся их смелостью и мужеством и приверженностью украинских войск и украинского народа. Мы восхищаемся политическим руководством Украины. Они вдохновляют нас всех", – заявил Столтенберг.

По его словам, "пока нет оснований полагать, что президент РФ Владимир Путин изменил свою стратегию и цель контролировать Украину".

"Он хочет добиться значительных побед, поэтому мы не видим, что Россия отступает. Они перегруппируются, передислоцируют свои войска, отводят их из северной части Украины и одновременно перебрасывают их на восточный фланг", – сказал генсек НАТО.

Он также призвал быть готовыми к тому, что война может затянуться "на несколько недель, а может, и месяцев или даже на несколько лет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)