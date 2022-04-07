Столтенберг: Нет оснований полагать, что Путин изменил свою стратегию и цель контролировать Украину

Столтенберг заявил, что война может затянуться "на несколько недель, а может, и месяцев или даже на несколько лет" Фото: EPA

"Самый лучший способ закончить войну – если [президент РФ Владимир] Путин выведет войска и приступит к серьезным дипломатическим переговорам, но мы должны реалистично оценивать ситуацию. Пока нет оснований полагать, что президент Путин изменил свою стратегию и цель контролировать Украину. Он хочет добиться значительных побед, поэтому мы не видим, что Россия отступает. Они перегруппируются, передислоцируют свои войска, отводят их из северной части Украины и одновременно перебрасывают их на восточный фланг", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что на Донбассе будет большое наступление со стороны РФ.

"Поэтому сегодня союзники говорили о том, что очень важно сейчас, срочно, предоставить дополнительную помощь Украине... Это та причина, по которой мы должны стремиться как можно быстрее закончить эту войну. Поэтому мы наложили на Россию и на Путина такую дорогую цену в виде санкций", – добавил Столтенберг.

По его словам, война может затянуться "на несколько недель, а может, и месяцев или даже на несколько лет".

"Мы должны быть готовы к такому развитию событий тоже", – подчеркнул генсек НАТО.

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