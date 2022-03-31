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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг заявил, что если РФ решит применить химическое оружие против Украины, это будет иметь серьезные последствия

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Столтенберг: О вероятности химической атаки я не буду спекулировать. Скажу лишь, что любое применение химического оружия будет абсолютно неприемлемо
Столтенберг: О вероятности химической атаки я не буду спекулировать. Скажу лишь, что любое применение химического оружия будет абсолютно неприемлемо
Фото: EPA

Если Россия решит применить химическое оружие против Украины, это "изменит природу конфликта" и будет иметь серьезные последствия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 31 марта, его речь опубликовала пресс-служба Альянса.

Стотенберг, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что не будет "спекулировать" в рассуждениях о вероятности применения РФ такого оружия, но предупредил о возможных последствиях.

"Я буду очень осторожен, рассуждая о вероятности, но могу сказать, что любое применение химического оружия будет вопиющим нарушением международного права. Это изменит природу всего конфликта. И союзники по НАТО также ясно дали понять, что, конечно, это будет иметь серьезные последствия. Союзники по НАТО также оказали Украине некоторую помощь в защите от химического и биологического оружия. Средства защиты, оборудование для обнаружения и идентификации химической атаки. Но о вероятности я не буду спекулировать. Скажу лишь, что любое применение химического оружия будет абсолютно неприемлемо", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, НАТО, химическое оружие, Йенс Столтенберг, война России против Украины
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