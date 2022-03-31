Столтенберг заявил, что если РФ решит применить химическое оружие против Украины, это будет иметь серьезные последствия

Столтенберг: О вероятности химической атаки я не буду спекулировать. Скажу лишь, что любое применение химического оружия будет абсолютно неприемлемо Фото: EPA

Стотенберг, отвечая на соответствующий вопрос, отметил, что не будет "спекулировать" в рассуждениях о вероятности применения РФ такого оружия, но предупредил о возможных последствиях.

"Я буду очень осторожен, рассуждая о вероятности, но могу сказать, что любое применение химического оружия будет вопиющим нарушением международного права. Это изменит природу всего конфликта. И союзники по НАТО также ясно дали понять, что, конечно, это будет иметь серьезные последствия. Союзники по НАТО также оказали Украине некоторую помощь в защите от химического и биологического оружия. Средства защиты, оборудование для обнаружения и идентификации химической атаки. Но о вероятности я не буду спекулировать. Скажу лишь, что любое применение химического оружия будет абсолютно неприемлемо", – заявил он.

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