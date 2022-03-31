Столтенберг: Блокирование Россией украинских портов – большая проблема не только для Украины, но и для всего мира

Он отметил, что Черное море имеет большое стратегическое значение для НАТО, так как три прибрежные государства – Турция, Болгария и Румыния – являются членами НАТО, а Украина и Грузия - партнеры Альянса.

"Так что Черное море имеет большое значение для НАТО. Мы также знаем, что Черное море и гавани Украины также являются ключевыми для экспорта зерна и продуктов питания в остальной мир. Таким образом, блокирование Россией украинских портов – это не только большая проблема для Украины, но и проблема для людей во всем мире, вызывающая резкий рост цен на продукты питания во всем мире. Поэтому крайне важно, чтобы эта блокада закончилась и Украине снова действительно разрешили экспортировать зерно на мировой рынок, чтобы накормить людей и снизить цены на продукты питания во всем мире. И это, конечно, делает блокировку Россией украинских портов проблемой, которая имеет значение практически для всего мира, для еды, для богатства и средств к существованию людей во всем мире", – сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО очень внимательно следят за ситуацией в Черном море.

"Мы занимаемся воздушной разведкой, и, конечно, это подчеркивает важность прекращения войны для обеспечения нормального коммерческого движения в Черном море", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)