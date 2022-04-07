Столтенберг допустил возможность вступления РФ в НАТО после ухода Путина

Столтенберг: Путин наносит колоссальный ущерб не только украинцам, но и всему народу России Фото: ЕРА

По его словам, это не исключено после ухода президента РФ Владимира Путина от власти.

"Можем ли мы представить, что после Путина Россия станет членом НАТО и частью системы безопасности в Европе?" – спросил главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов.

"Для демократической страны нет ничего невозможного", – ответил Столтенберг.

Он отметил, что в 90-е годы ХХ века между НАТО и Россией происходило "постепенное сближение", но при Путине страна избрала путь, противоположный демократическому.

"Россия, увы, двинулась в прямо противоположном направлении, превратившись в авторитарное государство, подавляющее политическую оппозицию и свободные средства массовой информации. Поэтому, повторюсь, отношения НАТО и России могли бы развиваться гораздо лучше и быстрее, выбери Россия демократический путь развития. Но власть Владимира Путина пошла по принципиально иному пути", – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что ранее эксперты отвергали возможность вступления в НАТО стран Балтии.

"Тем не менее это произошло. Так что демократия обязательно восторжествует – вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма, – добавил он. – Путин наносит колоссальный ущерб не только украинцам, но и всему народу России. И в этом нет никакой практической необходимости, поскольку начатая Путиным война против независимой Украины не имеет ни смысла, ни цели".