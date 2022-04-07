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Столтенберг допустил возможность вступления РФ в НАТО после ухода Путина

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Столтенберг: Путин наносит колоссальный ущерб не только украинцам, но и всему народу России
Столтенберг: Путин наносит колоссальный ущерб не только украинцам, но и всему народу России
Фото: ЕРА

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью российским СМИ (его брали для "Новой газеты", но так как издание приостановило выход, материал вышел на сайте "Медузы" 7 апреля) допустил возможность вступления России в НАТО.

По его словам, это не исключено после ухода президента РФ Владимира Путина от власти.

"Можем ли мы представить, что после Путина Россия станет членом НАТО и частью системы безопасности в Европе?" – спросил главный редактор "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов.

"Для демократической страны нет ничего невозможного", – ответил Столтенберг.

Он отметил, что в 90-е годы ХХ века между НАТО и Россией происходило "постепенное сближение", но при Путине страна избрала путь, противоположный демократическому.

"Россия, увы, двинулась в прямо противоположном направлении, превратившись в авторитарное государство, подавляющее политическую оппозицию и свободные средства массовой информации. Поэтому, повторюсь, отношения НАТО и России могли бы развиваться гораздо лучше и быстрее, выбери Россия демократический путь развития. Но власть Владимира Путина пошла по принципиально иному пути", – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что ранее эксперты отвергали возможность вступления в НАТО стран Балтии.

"Тем не менее это произошло. Так что демократия обязательно восторжествует – вопрос только в том, когда это случится. Свобода лучше несвободы, демократия лучше авторитаризма, – добавил он. – Путин наносит колоссальный ущерб не только украинцам, но и всему народу России. И в этом нет никакой практической необходимости, поскольку начатая Путиным война против независимой Украины не имеет ни смысла, ни цели".

Контекст:

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину – 21 февраля – Путин заявил, что в 2000 году говорил с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о членстве России в НАТО. Реакция Клинтона, по словам главы Кремля, "выглядела весьма сдержанной".

Джордж Робертсон, который был генеральным секретарем НАТО в 1999–2003 годах, рассказывал, что Путин после прихода к власти хотел, чтобы Россию пригласили в НАТО. Глава Кремля, услышав, что Альянс никого не приглашает, а принимает в свой состав страны, которые подают заявку, заявил, что Россия "не будет стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения", говорил Робертсон.

Столтенберг говорил 20 октября 2021 года, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, этих отношений нет.

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Йенс Столтенберг, война России против Украины, членство
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