ГОРДОН
 
 
МИР

Путин хотел, чтобы Россию приняли в НАТО, но отказался "стоять в очереди" – бывший генсек НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путин в начале правления хотел, чтобы Россию пригласили в НАТО, говорит бывший генеральный секретарь Альянса
Путин в начале правления хотел, чтобы Россию пригласили в НАТО, говорит бывший генеральный секретарь Альянса
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин после прихода к власти хотел, чтобы Россия стала членом НАТО. Об этом заявил 4 ноября Джордж Робертсон, который был генеральным секретарем Альянса в 1999–2003 годах, пишет The Guardian.

Робертсон рассказал, что во время одной из встреч с Путиным глава Кремля спросил его, когда Россию пригласят вступить в НАТО. Робертсон, по его словам, ответил, что Альянс никого не приглашает, а в состав НАТО принимают страны, которые подают заявку.

Путин ответил, что Россия "не будет стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения".

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО, Путин на той встрече дал ему понять, что РФ хочет быть частью "безопасного, стабильного, процветающего Запада, из которого Россия в то время была исключена".

Контекст:

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 20 октября, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, этих отношений нет.

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.

18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО. В Альянсе отметили, что сожалеют о решении Москвы. Столтенберг сказал, что подход НАТО к РФ остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Йенс Столтенберг
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
"Доктор очень похож на ежика". Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Ох, красотка!" Ольга Сумская показала, как выглядела в 90-е, и назвала "три золотых качества" в человеке
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Мамин модник". "Милота". Осадчая умилила подписчиков нежными фото с сыном
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
"Коня бы не засосало". Волочкова в микробикини и верхом на лошади показала шпагат
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая назвала причину расставания с бойфрендом
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
  "Муж был банкиром. Готовил ее для себя". Аурика Ротару рассказала, почему ее 34-летняя дочь не работает
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
Домашняя шаурма. Легкий, быстрый и полезный рецепт
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
51-летний Горбунов похвастался йоговскими асанами
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
  "Первый раз руки дрожали, было страшно". Как выглядит диктор, которая 20 лет объявляет прибытие поездов на Центральном ж/д вокзале Киева
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
В Нью-Йорке воссоздали квартиру Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе". Жилье можно арендовать и потрогать все наряды. Фото
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
"Когда уже поженитесь?" Тину Кароль сняли в объятиях известного ведущего
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
  Michelle Andrade заявила, что состоит в отношениях и мечтает стать многодетной матерью
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Очень домашнее фото из Лондона". В сети показали болеющего на диване за "Шахтер" бизнесмена Ярославского с сыном
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
"Не скучаю по старой Ане, делающей вид, что сексуальна". Седокова показала, как изменилась со времен "ВИА Гры"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (448467)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (384092)
3
"Диагноз налицо". Тимошенко пришла в Раду в белом халате. Фото (147626)
4
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (112466)
5
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (93768)
6
"По фото видно, что оргазм", "Грудь – супер". Чехова поласкала себя перед камерой (92669)
7
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом (84574)
8
"Все в натуре и ажуре", "Хочется подержать". Maruv показала голую "попу без фотошопа" (67656)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS