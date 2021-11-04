Путин хотел, чтобы Россию приняли в НАТО, но отказался "стоять в очереди" – бывший генсек НАТО

Путин в начале правления хотел, чтобы Россию пригласили в НАТО, говорит бывший генеральный секретарь Альянса Фото: ЕРА

Робертсон рассказал, что во время одной из встреч с Путиным глава Кремля спросил его, когда Россию пригласят вступить в НАТО. Робертсон, по его словам, ответил, что Альянс никого не приглашает, а в состав НАТО принимают страны, которые подают заявку.

Путин ответил, что Россия "не будет стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения".

По мнению бывшего генерального секретаря НАТО, Путин на той встрече дал ему понять, что РФ хочет быть частью "безопасного, стабильного, процветающего Запада, из которого Россия в то время была исключена".