Путин хотел, чтобы Россию приняли в НАТО, но отказался "стоять в очереди" – бывший генсек НАТО

Робертсон рассказал, что во время одной из встреч с Путиным глава Кремля спросил его, когда Россию пригласят вступить в НАТО. Робертсон, по его словам, ответил, что Альянс никого не приглашает, а в состав НАТО принимают страны, которые подают заявку.
Путин ответил, что Россия "не будет стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения".
По мнению бывшего генерального секретаря НАТО, Путин на той встрече дал ему понять, что РФ хочет быть частью "безопасного, стабильного, процветающего Запада, из которого Россия в то время была исключена".
Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах.
Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 20 октября, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, этих отношений нет.
Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.
В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.
В июне 2020 года Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.
В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.
13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.
НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает тайными сотрудниками разведки. Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом злонамеренной деятельности России, говорил Столтенберг.
18 октября Россия заявила о приостановлении работы своего постоянного представительства при НАТО. В Альянсе отметили, что сожалеют о решении Москвы. Столтенберг сказал, что подход НАТО к РФ остается неизменным: сдерживание, оборона и диалог.