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Министр обороны Литвы Анушаускас: Я бы принял Украину в НАТО

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Анушаускас отметил, что Вооруженные силы Украины "очень сильно показали себя" в противостоянии российским оккупантам
Анушаускас отметил, что Вооруженные силы Украины "очень сильно показали себя" в противостоянии российским оккупантам
Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

Украину стоит принять в НАТО. Такое мнение министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Украина как государство, которое может себя защищать (и мы это видим), как член НАТО, член оборонительного Альянса – она действительно состоятельное государство. Я бы принял Украину в НАТО. Но вы знаете, что 30 стран – членов Альянса имеют разные мнения о членстве Украины", – подчеркнул Анушаускас.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины "очень сильно показали себя" в противостоянии российским оккупантам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, членство, Арвидас Анушаускас
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