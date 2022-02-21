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Путин заявил, что в 2000 году спрашивал Клинтона о членстве РФ в НАТО

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Путин (на фото) сказал, что реакция Клинтона на его вопрос о членстве РФ в НАТО выглядела весьма сдержанной
Путин (на фото) сказал, что реакция Клинтона на его вопрос о членстве РФ в НАТО выглядела весьма сдержанной
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 21 февраля в своем обращении, которое транслировал RT, заявил, что в 2000 году говорил с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о членстве России в НАТО.

"Скажу впервые – в 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил у него, как Америка отнесется к тому чтобы принять Россию в НАТО. Реакция выглядела весьма сдержанной. А как американцы реально отнеслись к этой возможности? Видно на их практических шагах – это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям в сфере безопасности: расширение НАТО, выход из договора по ПРО и так далее. Так и хочется спросить: "Зачем? Зачем все это? Ради чего? Ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем делать из нас врага? Ответ только один: дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия", – заявил он. 

Контекст:

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах. Джордж Робертсон, который был генеральным секретарем НАТО в 1999–2003 годах, рассказывал, что Путин после прихода к власти хотел, чтобы Россию пригласили в НАТО.

Глава Кремля, услышав, что Альянс никого не приглашает, а принимает в свой состав страны, которые подают заявку, заявил, что Россия "не будет стоять в очереди со многими странами, которые не имеют значения", говорил Робертсон. 

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 20 октября 2021 года, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, этих отношений нет.

Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.

10 декабря 2021 года на фоне наращивания Россией численности войск у границы с Украиной и на оккупированных территориях министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором Россия выдвинула НАТО требования о "гарантиях безопасности", среди которых – отзыв обещания Украине и Грузии о вступлении в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это требование. "Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и Украина – и никто другой", – подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, Билл Клинтон, членство
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