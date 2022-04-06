В Украине становится меньше сторонников вступления страны в НАТО – социологи

Как отмечают социологи, в Украине становится меньше сторонников присоединения страны к Альянсу.

"В первые дни войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62% до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%, то есть близится к довоенным показателям", – говорится в сообщении.

По состоянию на 1 марта противниками членства в НАТО были 9% опрошенных. Сейчас таких – 23%.

Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.