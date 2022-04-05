Украинских военных нужно обучать использовать новейшее вооружение НАТО – министр обороны Литвы Анушаускас

"Я думаю, мы должны уже перейти к другому статусу в плане помощи. Страны НАТО и Европейского союза должны помочь Украине в другом контексте. До войны украинских военных готовили четыре страны – литовские, американские, канадские и британские инструкторы. Подготовили несколько тысяч военных. Но теперь мы должны обучать украинских военных на новой технике. Это другой технический уровень, ускоренное обучение и так далее. То есть укреплять украинскую армию, чтобы они использовали новейшее вооружение, которое есть в странах НАТО", – сказал Анушаускас.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

23 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей. При этом он отметил, что о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.

В этот же день Совет Евросоюза принял решение удвоить финансирование военной помощи Украине до €1 млрд.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется.