Бригадный генерал США предложил предоставить современное оружие Украине вместо бесполетной зоны

Холт: США должны обеспечить более надежную и более быструю военную логистику для Украины Скриншот: Newsmax TV / YouTube

"На мой взгляд, США должны обеспечить более надежную и более быструю военную логистику для Украины. Скорость и эффективность в поддержке Украины также имеет сдерживающее значение против России. Когда российские командиры поймут, что НАТО и США быстро пополняют запасы украинских подразделений, это окажет на них деморализующее воздействие", – заявил американский генерал.

По его словам, вместо бесполетной зоны под эгидой НАТО Западу следует быстро рассмотреть вопрос о предоставлении современного оружия для противодействия воздушным атакам самолетов, ракет и кораблей, чтобы Украина могла создать свою собственную "искусственную" бесполетную зону.

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