Бригадный генерал США предложил предоставить современное оружие Украине вместо бесполетной зоны

"На мой взгляд, США должны обеспечить более надежную и более быструю военную логистику для Украины. Скорость и эффективность в поддержке Украины также имеет сдерживающее значение против России. Когда российские командиры поймут, что НАТО и США быстро пополняют запасы украинских подразделений, это окажет на них деморализующее воздействие", – заявил американский генерал.
По его словам, вместо бесполетной зоны под эгидой НАТО Западу следует быстро рассмотреть вопрос о предоставлении современного оружия для противодействия воздушным атакам самолетов, ракет и кораблей, чтобы Украина могла создать свою собственную "искусственную" бесполетную зону.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, Украина призвала НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону.
Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерасти в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен.
Президент России Владимир Путин пригрозил, что будет рассматривать государства, которые решат закрыть небо над Украиной, как "участников военного конфликта".
Украина рассматривает альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.