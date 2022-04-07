"Путин – гондон конченый. Я его ненавижу". СБУ перехватила разговор оккупанта, который хочет прострелить себе ногу, чтобы не воевать в Украине

По словам российского оккупанта, его руководству все равно на судьбу подчиненных Фото: Служба безпеки України / Facebook

"У меня такие мысли, что если пустят на второй круг [ротации], я себе просто по ноге [выстрелю], чтобы она распухла и я ходить не мог. Все, идите на фиг", – сказал оккупант своей матери в телефонном разговоре.

Женщина недовольна тем, что минобороны РФ не выполнило ни одного из условий контракта с ее сыном, поэтому призывает его расторгнуть соглашение сразу после возвращения из Украины.

На возражение матери, что "40 дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики", оккупант отвечает, что его руководству все равно на подчиненных.

"Им пофиг. Они – уроды. [Президент РФ Владимир] Путин – гондон конченый. Я его ненавижу. И [министра обороны РФ Сергея] Шойгу", – утверждает российский военный.

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