Дроны-камикадзе, Stinger и Javelin, бронежилеты и шлемы. В Пентагоне озвучили объемы военной помощи США Украине

Помощь в обороноспособности, которую администрация президента США Джо Байдена оказывает Украине, обеспечивает "критический успех на поле боя против российских сил вторжения", говорится в информационном бюллетене.
Согласно сообщению Пентагона, помощь США в области безопасности, предоставляемая Украине, включает:
Также в списке есть радиолокационные системы, бронеавтомобили, приборы ночного видения, тепловизоры и оптика, защищенные системы связи, коммерческие услуги по спутниковой съемке, защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов, медикаменты, включая аптечки первой помощи.
Из релиза неясно, что из этого списка и в каком количестве уже отправлено в Украину. Как отмечает CNN, сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину – напротив, это обновленная информация о том, что США отправили в прошлом и обещали отправить в будущем.
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что это "спецоперация".
Общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля превысил $1,7 млрд, а с начала работы администрации Байдена – $2,4 млрд. C 2014 года США предоставили Украине военной помощи на $4,5 млрд.
Кроме США такую помощь Украине оказывают более 30 стран, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.