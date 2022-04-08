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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дроны-камикадзе, Stinger и Javelin, бронежилеты и шлемы. В Пентагоне озвучили объемы военной помощи США Украине

В перечне оружия, предоставляемого Украине США, 12 тыс. противотанковых систем, в том числе Javelin
В перечне оружия, предоставляемого Украине США, – 12 тыс. противотанковых систем, в том числе Javelin
Фото: ЕРА (архив)

С начала апреля США дважды выделяли дополнительные средства на предоставление военной помощи Украине, в общей сложности эта сумма составляет 400 млн. Об этом сообщил 7 апреля сайт Пентагона.

Помощь в обороноспособности, которую администрация президента США Джо Байдена оказывает Украине, обеспечивает "критический успех на поле боя против российских сил вторжения", говорится в информационном бюллетене. 

Согласно сообщению Пентагона, помощь США в области безопасности, предоставляемая Украине, включает: 

  • более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;
  • более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;
  • более 7 тыс.  других противотанковых систем;
  • сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade (так называемые дроны-камикадзе);
  • более 7 тыс. единиц стрелкового оружия;
  • более 50 млн патронов;
  • 45 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • беспилотные авиационные системы "Пума". 

Также в списке есть радиолокационные системы, бронеавтомобили, приборы ночного видения, тепловизоры и оптика, защищенные системы связи, коммерческие услуги по спутниковой съемке, защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов, медикаменты, включая аптечки первой помощи. 

Из релиза неясно, что из этого списка и в каком количестве уже отправлено в Украину. Как отмечает CNN, сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину – напротив, это обновленная информация о том, что США отправили в прошлом и обещали отправить в будущем. 

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что это "спецоперация". 

Общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля превысил $1,7 млрд, а с начала работы администрации Байдена – $2,4 млрд. C 2014 года США предоставили Украине военной помощи на $4,5 млрд.

Кроме США такую помощь Украине оказывают более 30 стран, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, оружие, Джо Байден, Пентагон, военная помощь, бронежилеты, Энтони Блинкен, Javelin, Stinger, Switchblade
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