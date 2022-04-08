Дроны-камикадзе, Stinger и Javelin, бронежилеты и шлемы. В Пентагоне озвучили объемы военной помощи США Украине

В перечне оружия, предоставляемого Украине США, – 12 тыс. противотанковых систем, в том числе Javelin Фото: ЕРА (архив)

Помощь в обороноспособности, которую администрация президента США Джо Байдена оказывает Украине, обеспечивает "критический успех на поле боя против российских сил вторжения", говорится в информационном бюллетене.

Согласно сообщению Пентагона, помощь США в области безопасности, предоставляемая Украине, включает:

более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

более 5 тыс. противотанковых систем Javelin;

более 7 тыс. других противотанковых систем;

сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade (так называемые дроны-камикадзе);

более 7 тыс. единиц стрелкового оружия;

более 50 млн патронов;

45 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные авиационные системы "Пума".

Также в списке есть радиолокационные системы, бронеавтомобили, приборы ночного видения, тепловизоры и оптика, защищенные системы связи, коммерческие услуги по спутниковой съемке, защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов, медикаменты, включая аптечки первой помощи.

Из релиза неясно, что из этого списка и в каком количестве уже отправлено в Украину. Как отмечает CNN, сообщение Пентагона не означает, что все оружие уже прибыло в Украину – напротив, это обновленная информация о том, что США отправили в прошлом и обещали отправить в будущем.