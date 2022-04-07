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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европарламент призвал ЕС продолжать и увеличивать поставки оружия Украине

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Европарламентарии заявили о поддержке предоставления Украине оборонительной помощи
Европарламентарии заявили о поддержке предоставления Украине оборонительной помощи
Фото: depositphotos.com

Европейский парламент 7 апреля принял резолюцию, в которой призвал ЕС продолжать и увеличивать поставки оружия Украине, чтобы она могла эффективно защищаться. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Евродепутаты подчеркивают, что убийства и издевательства оккупантов над гражданским населением Украины, в частности в Буче Киевской области, разрушение Мариуполя и Волновахи Донецкой области, "несомненно, являются военными преступлениями".

Авторы резолюции призвали создать специальный трибунал ООН по этим преступлениям.

"Поставки оружия должны быть продолжены и увеличены, чтобы Украина могла эффективно защищаться. Европарламентарии поддерживают дальнейшую оборонительную помощь, предоставляемую Вооруженным силам Украины индивидуально странами – членами ЕС и коллективно через Европейский фонд мира", – подчеркивается в релизе.

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Контекст:

Этой же резолюцией евродепутаты призвали ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь, исключить РФ из G20 и других международных организаций, выразили возмущение по поводу зверств российской армии против мирного населения Украины и потребовали привлечь к ответственности виновных в этом.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Европарламент, военная помощь, Европейский союз, Евросоюз
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