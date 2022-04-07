Европарламент призвал ЕС продолжать и увеличивать поставки оружия Украине

Евродепутаты подчеркивают, что убийства и издевательства оккупантов над гражданским населением Украины, в частности в Буче Киевской области, разрушение Мариуполя и Волновахи Донецкой области, "несомненно, являются военными преступлениями".
Авторы резолюции призвали создать специальный трибунал ООН по этим преступлениям.
"Поставки оружия должны быть продолжены и увеличены, чтобы Украина могла эффективно защищаться. Европарламентарии поддерживают дальнейшую оборонительную помощь, предоставляемую Вооруженным силам Украины индивидуально странами – членами ЕС и коллективно через Европейский фонд мира", – подчеркивается в релизе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Этой же резолюцией евродепутаты призвали ввести эмбарго на российские нефть, газ и уголь, исключить РФ из G20 и других международных организаций, выразили возмущение по поводу зверств российской армии против мирного населения Украины и потребовали привлечь к ответственности виновных в этом.