30–31 мая состоится специальный саммит ЕС, на повестке дня будет Украина – глава Евросовета

"Как обсуждалось в Версале и на последнем Европейском саммите, специальный Европейский саммит состоится 30-го и 31 мая. На повестке дня – оборона, энергетика и Украина", – написал Мишель.
As discussed in Versailles and during the last European Council, a special European Council will take place on 30 and 31 May.— Charles Michel (@CharlesMichel) April 8, 2022
On the agenda notably defence, energy and Ukraine. #EUCO
28 февраля, после полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. Перед саммитом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает нереальным вести переговоры о членстве с воюющей страной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала украинским властям опросник о членстве в ЕС.