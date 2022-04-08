РФ заканчивает стягивание войск и готовится к большому сражению за Донбасс – Гайдай

Гайдай рассказал, что оккупанты в Попасной стирают все с лица земли Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, к тому большому сражению, которое будет здесь у нас, в Луганской и Донецкой областях... Мы видим, что накопление [войск и техники] идет, идет увеличение обстрелов и бомбежек и попыток атаки, но это еще не прорыв", – рассказал он.

По словам Гайдая, 7 апреля с 4.00 до вечера шел бой в Рубежном Луганской области. ВСУ подбили несколько танков и несколько БТР, а также уничтожили около 50 оккупантов. С утра 8 апреля оккупанты наносили по Попасной удары из артиллерии, "Градов", "Смерчей".

Гайдай сказал, что россияне в Попасной стирают все с лица земли, чтобы во время наступления легко пройти населенный пункт.

Он считает, что оккупантам не нужна Луганская область с людьми, они просто хотят отчитаться президенту РФ Владимиру Путину о взятии области.

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