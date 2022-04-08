РФ заканчивает стягивание войск и готовится к большому сражению за Донбасс – Гайдай

"Мы чувствуем окончание подготовки к тому массированному прорыву, к тому большому сражению, которое будет здесь у нас, в Луганской и Донецкой областях... Мы видим, что накопление [войск и техники] идет, идет увеличение обстрелов и бомбежек и попыток атаки, но это еще не прорыв", – рассказал он.
По словам Гайдая, 7 апреля с 4.00 до вечера шел бой в Рубежном Луганской области. ВСУ подбили несколько танков и несколько БТР, а также уничтожили около 50 оккупантов. С утра 8 апреля оккупанты наносили по Попасной удары из артиллерии, "Градов", "Смерчей".
Гайдай сказал, что россияне в Попасной стирают все с лица земли, чтобы во время наступления легко пройти населенный пункт.
Он считает, что оккупантам не нужна Луганская область с людьми, они просто хотят отчитаться президенту РФ Владимиру Путину о взятии области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много,
"Битва за Донбасс будет напоминать вам – говорю с сожалением, но это правда – Вторую мировую войну: масштабами, операциями, маневрами, тысячами танков, бронированной техники, артиллерии. Это не будет локальная операция, судя по подготовке России", – отметил министр.