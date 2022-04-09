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09 апреля, 2022
 
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"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину

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Зеленская: Нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону
Зеленская: Нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону
Фото: ЕРА

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская в интервью американскому Vogue, текст которого 8 апреля также опубликован на сайте украинской редакции издания, рассказала, какой была реакция ее мужа в первые минуты после нападения РФ на Украину.

"Да, мы все последние недели жили в напряжении, повсюду говорили о возможном вторжении. Но до конца не верилось, что такое может произойти. В ХХІ веке? В современном мире? Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то около пяти утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы. Мужа рядом в постели не было. Я встала и увидела его, он был уже одет. "Началось",  все, что сказал", – поделилась воспоминаниями Зеленская. 

Она призналась, что в тот момент испытала растерянность, но паники не было. В ответ на вопрос, что ей и детям теперь делать, Зеленский попросил собрать вещи первой необходимости и документы, ждать от него сообщений, а сам уехал. 

"В первые дни я надеялась, что нам можно остаться всем вместе. Но Офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там и трудятся, и живут. Поэтому нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. Если в Украине вообще можно сейчас найти абсолютно безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", – сказала жена украинского президента.

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, семья, Елена Зеленская
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