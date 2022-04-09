"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину

Зеленская: Нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону Фото: ЕРА

"Да, мы все последние недели жили в напряжении, повсюду говорили о возможном вторжении. Но до конца не верилось, что такое может произойти. В ХХІ веке? В современном мире? Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то около пяти утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы. Мужа рядом в постели не было. Я встала и увидела его, он был уже одет. "Началось", – все, что сказал", – поделилась воспоминаниями Зеленская.

Она призналась, что в тот момент испытала растерянность, но паники не было. В ответ на вопрос, что ей и детям теперь делать, Зеленский попросил собрать вещи первой необходимости и документы, ждать от него сообщений, а сам уехал.

"В первые дни я надеялась, что нам можно остаться всем вместе. Но Офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там и трудятся, и живут. Поэтому нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. Если в Украине вообще можно сейчас найти абсолютно безопасное место. С тех пор мы общаемся с Владимиром только по телефону", – сказала жена украинского президента.