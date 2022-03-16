  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца

Зеленская: Как и все женщины в Украине, я боюсь за своего мужа. Я также знаю, какой он сильный и выносливый Фото: ЕРА

Зеленская подчеркнула, что такое же чувство испытывают сейчас жены украинских военных, которые противостоят российским оккупантам.

"Как и все женщины в Украине, я боюсь за своего мужа. Я также знаю, какой он сильный и выносливый. Он любит нашу страну, нашу Родину, любит свой народ, свою семью, меня. И я знаю, насколько сильны эти чувства. Поэтому он будет защищать все это до самого конца", – заявила Зеленская в комментарии изданию.

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Видео: Good Morning America / YouTube

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