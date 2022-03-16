  Зеленская о муже: Он любит Родину, любит свой народ, свою семью, меня. Он будет защищать все это до самого конца

Зеленская подчеркнула, что такое же чувство испытывают сейчас жены украинских военных, которые противостоят российским оккупантам.
"Как и все женщины в Украине, я боюсь за своего мужа. Я также знаю, какой он сильный и выносливый. Он любит нашу страну, нашу Родину, любит свой народ, свою семью, меня. И я знаю, насколько сильны эти чувства. Поэтому он будет защищать все это до самого конца", – заявила Зеленская в комментарии изданию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.