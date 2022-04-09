В Харьковской области разрушены 858 объектов, каждый будет отстроен – ОП

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака посетили Харьков. В окрестностях идут бои. Город с одной из самых больших площадей в Европе – площадью Свободы – крепко держит оборону", – написал он.

Тимошенко отметил, что он побывал в областной клинической больнице и встретился с военными.

"В Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 – гражданских, в Харькове сильно пострадал центр города", – сообщил заместитель руководителя ОП.

По словам Тимошенко, каждый разрушенный дом будет отстроен.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время встреч в Харьковской области обсуждал с главой Харьковской ВГА Олегом Синегубовым восстановление социальной и транспортной инфраструктуры города.

"У нас есть задача от президента Украины строить новую инфраструктуру, восстанавливать города и поселки, поэтому уже работаем в этом направлении. Я обещал харьковчанам и мэру города Игорю Терехову построить новую развязку в городе. Мы ее обязательно сделаем", – подчеркнул Кубраков в Facebook.

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