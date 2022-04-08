Из "Фельдман Экопарка" эвакуировали более 80 животных

Он подчеркнул, что это удалось сделать благодаря команде, которая семь часов эвакуировала животных под обстрелами.
"Огромное спасибо ребятам! Также я очень благодарен харьковскому городскому голове Игорю Терехову. Благодаря его позиции и позиции руководства харьковского зоопарка он принял основной удар по размещению наших животных – туда мы уже перевезли 23 наших питомца – человекообразных обезьян, белых львов, белых тигров, ягуаров. Сегодня мы также перевезем туда животных", – сообщил нардеп.
Он также добавил, что в экопарке в результате обстрелов российских оккупантов погибли детеныши белых тигров, пантер, ягуаров.
Фельдман 8 апреля опубликовал видео с гепардами, которых вывезли в Полтавскую область.
"Этим гепардам очень повезло: их успели вывезти как раз перед массированным обстрелом экопарка, в ходе которого их вольер был разрушен. Чуть позже – и животные бы либо погибли, либо оказались бы на свободе, что не сулило ничего хорошего ни им самим, ни людям, с которыми бы они встретились", – подчеркнул владелец экопарка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта – четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.
Фельдман 5 апреля сообщил, экопарк накануне подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, в результате чего были повреждены вольеры животных. Он отметил, что крупных хищников придется усыпить, если их не удастся вывезти. 5-го и 6 апреля из экопарка вывезли львов, ягуаров и пантер.