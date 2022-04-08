Из "Фельдман Экопарка" эвакуировали более 80 животных

Он подчеркнул, что это удалось сделать благодаря команде, которая семь часов эвакуировала животных под обстрелами.

"Огромное спасибо ребятам! Также я очень благодарен харьковскому городскому голове Игорю Терехову. Благодаря его позиции и позиции руководства харьковского зоопарка он принял основной удар по размещению наших животных – туда мы уже перевезли 23 наших питомца – человекообразных обезьян, белых львов, белых тигров, ягуаров. Сегодня мы также перевезем туда животных", – сообщил нардеп.

Он также добавил, что в экопарке в результате обстрелов российских оккупантов погибли детеныши белых тигров, пантер, ягуаров.

Фельдман 8 апреля опубликовал видео с гепардами, которых вывезли в Полтавскую область.

"Этим гепардам очень повезло: их успели вывезти как раз перед массированным обстрелом экопарка, в ходе которого их вольер был разрушен. Чуть позже – и животные бы либо погибли, либо оказались бы на свободе, что не сулило ничего хорошего ни им самим, ни людям, с которыми бы они встретились", – подчеркнул владелец экопарка.

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