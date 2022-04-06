Из харьковского "Фельдман Экопарка" под обстрелами вывезли четырех животных

Он уточнил, что эвакуировали двух львят, ягуара и пантеру. В экопарк продолжает направляться транспорт, клетки и люди, которые помогут эвакуировать остальных животных.
"Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, кормами для животных и тому подобное. Но такая широчайшая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти максимально возможное количество животных. Огромное спасибо всем, кто оперативно подключился и поддержал нас, это сегодня очень важно", – написал он.
Мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook написал, что Днепровская мэрия помогает вывозить животных из "Фельдман Экопарка". Их перевозят в Днепр, Киев и Житомир.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта – четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.