Из харьковского "Фельдман Экопарка" под обстрелами вывезли четырех животных

Он уточнил, что эвакуировали двух львят, ягуара и пантеру. В экопарк продолжает направляться транспорт, клетки и люди, которые помогут эвакуировать остальных животных.

"Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, кормами для животных и тому подобное. Но такая широчайшая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти максимально возможное количество животных. Огромное спасибо всем, кто оперативно подключился и поддержал нас, это сегодня очень важно", – написал он.

Мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook написал, что Днепровская мэрия помогает вывозить животных из "Фельдман Экопарка". Их перевозят в Днепр, Киев и Житомир.

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