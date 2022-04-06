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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из харьковского "Фельдман Экопарка" под обстрелами вывезли четырех животных

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Из экопарка эвакуировали двух львят, ягуара и пантеру
Из экопарка эвакуировали двух львят, ягуара и пантеру
Фото: depositphotos.com

Из парка дикой природы "Фельдман Экопарк", который находится в Харьковской области, под обстрелами эвакуировали четырех животных. Об этом сообщил владелец экопарка и внефракционный народный депутат Александр Фельдман в Facebook.

Он уточнил, что эвакуировали двух львят, ягуара и пантеру. В экопарк продолжает направляться транспорт, клетки и люди, которые помогут эвакуировать остальных животных.

"Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, кормами для животных и тому подобное. Но такая широчайшая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти максимально возможное количество животных. Огромное спасибо всем, кто оперативно подключился и поддержал нас, это сегодня очень важно", – написал он.

https://www.facebook.com/FeldmanAleksandr/videos/3033314800219329/

Мэр Днепра Борис Филатов в своем Facebook написал, что Днепровская мэрия помогает вывозить животных из "Фельдман Экопарка". Их перевозят в Днепр, Киев и Житомир.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5004529196295604&id=100002157183088

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта – четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Борис Филатов, животные, Харьковская область, эвакуация, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк
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