Из "Фельдман Экопарка" смогли эвакуировать львов

"Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию экопарка. И хотя опять были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и некоторых других животных. Лев и львицы – сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера – вчера. Спасение наших крупных хищников идет хорошими темпами", – уточнил он.
Нардеп поблагодарил команду, которая помогает вывозить животных, и тех, кто согласился их приютить.
"Спасибо людям, помогающим нам техникой, оборудованием, финансами. Нас не оставили один на один с нашей проблемой, мы чувствуем просто огромную поддержку, и мы сделаем все, чтобы животные были спасены и нашли новый дом. Надеюсь, временно – до нашей победы и восстановления экопарка", – написал Фельдман.
Фельдман 5 апреля сообщил, экопарк накануне подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, в результате чего были повреждены вольеры животных.
"Вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем", – отметил депутат.
Политик сказал, что крупных хищников придется усыпить, если не будет возможности их вывезти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе, 19 марта погибли девять благородных оленей, 25 марта – четыре лани и три валлийские козы, 31 марта – пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.