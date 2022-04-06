Из "Фельдман Экопарка" смогли эвакуировать львов

"Сегодня наша команда в достаточно широком составе прорвалась на территорию экопарка. И хотя опять были обстрелы, это не помешало нам эвакуировать пятерых львов и некоторых других животных. Лев и львицы – сегодня, двое молодых львов, ягуар и пантера – вчера. Спасение наших крупных хищников идет хорошими темпами", – уточнил он.

Нардеп поблагодарил команду, которая помогает вывозить животных, и тех, кто согласился их приютить.

"Спасибо людям, помогающим нам техникой, оборудованием, финансами. Нас не оставили один на один с нашей проблемой, мы чувствуем просто огромную поддержку, и мы сделаем все, чтобы животные были спасены и нашли новый дом. Надеюсь, временно – до нашей победы и восстановления экопарка", – написал Фельдман.

Фельдман 5 апреля сообщил, экопарк накануне подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, в результате чего были повреждены вольеры животных.

"Вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем", – отметил депутат.

Политик сказал, что крупных хищников придется усыпить, если не будет возможности их вывезти.

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