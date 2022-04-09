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ВОЙНА В УКРАИНЕ

31 тыс. жителей Мариуполя принудительно вывезли в РФ или на оккупированные территории – мэр

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Россиян из Мариуполя завозят в глубинку России, откуда им приходится выбираться самостоятельно
Россиян из Мариуполя завозят в глубинку России, откуда им приходится выбираться самостоятельно
Фото: EPA

31 тыс. жителей Мариуполя Донецкой области принудительно вывезли в Россию или на оккупированные территории региона, заявил мэр города Вадим Бойченко. Об этом он сказал 8 апреля в эфире госканала UATV, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть уже верифицированный список – это 31 тыс. мариупольцев, которые были принудительно вывезены на территорию РФ или в так называемую "ДНР". Они проходят через разные унижения. Мы знаем, что снимают с них отпечатки пальцев, заставляют подписывать разные документы и очень жестко подходят к работникам муниципальной сферы или других госорганов. То есть люди неделями сидят и ждут этой так называемой фильтрации. Людей завозят в самую глубинку России – Томск, Тамбов, Астрахань и прочие регионы РФ", – сказал Бойченко.

По поводу эвакуации жителей города на подконтрольную Украине территорию он отметил, что сегодня работает только один гуманитарный коридор: Бердянск – Запорожье. 

"И эта история: с перебоями, не каждый день, но тем не менее через этот коридор удалось уже эвакуировать более 94 тыс. мариупольцев… Они сегодня выступают свидетелями в преступлениях, которые совершила РФ в Мариуполе", – сказал мэр.

Всего оккупанты депортировали из Украины в Россию и Беларусь около 45 тыс. человек, сообщила на брифинге 8 апреля советник – уполномоченный президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина. Об этом написал УНИАН

По ее информации, сейчас людей насильно вывозят из Донецкой, Харьковской, Запорожской, а ранее и из Киевской областей.

Она напомнила, что родные и близкие насильно вывезенных из Украины людей могут обратиться за консультацией на горячую линию 1648 или +380442878165 (для тех, кто звонит из-за пределов Украины).

Кроме того, омбудсмен Украины Людмила Денисова написала в Telegram, что "по информации из разных источников, в РФ принудительно вывезено уже более 121 тыс. детей" – как детей-сирот, так и имеющих родителей. Позднее она уточнила, что данные о вывозе в РФ более 615 тыс. украинцев, 117 тыс. из которых – дети, взяты из рапортов "рашистских СМИ и высокопоставленных чиновников". 

Денисова подчеркнула, что российская Госдума уже готовит изменения в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей с Донбасса.

"Украина не имеет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки. Россия повторяет сценарий 2014 года, когда она вывезла из оккупированного Крыма украинских детей так называемым "поездом надежды" для их усыновления... Теперь рашисты, обстреливая ракетами и танками дома украинских граждан, убивают родителей и похищают наших детей на оккупированных территориях востока и юга Украины", – написала омбудсмен. 

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны россиян. Затем у жителей появилась возможность покинуть город по специальному коридору, но только на частном транспорте – эвакуационные автобусы оккупанты по-прежнему не пропускают. 

По состоянию на апрель часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне.

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии".

Теги: Донецкая область, Людмила Денисова, Донбасс, Мариуполь, похищение, Киевская область, Харьковская область, депортация, Запорожская область, усыновление, ДНР, дети, Вадим Бойченко
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