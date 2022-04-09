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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От дальнейшего штурма Мариуполя после потерь отказался воевавший в Сирии спецназ РФ – ГУР Минобороны

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У российской армии проблемы с комплектованием, отмечает ГУР
У российской армии проблемы с комплектованием, отмечает ГУР
Фото: ЕРА

Об этом 8 апреля в Facebook проинформировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, это подразделение в боях против Вооруженных сил Украины за период со 2-го по 4 апреля "потеряло около 30 военнослужащих, следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу".

"Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только двое дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь 203, работа по 140 кандидатам ведется", – отмечают в ГУР.

Разведка также располагает информацией о "крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных".

"В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей, наиболее вероятная причина этих ранений – самоувечья с целью избежать возвращения в зону боевых действий", – объяснили в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/287767273534700

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери армии российских оккупантов составили около 19 тыс. человек личного состава.

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

По состоянию на апрель часть города контролируют оккупанты, часть – украинские военные. Бои продолжаются.

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