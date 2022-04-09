От дальнейшего штурма Мариуполя после потерь отказался воевавший в Сирии спецназ РФ – ГУР Минобороны

"Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, это подразделение в боях против Вооруженных сил Украины за период со 2-го по 4 апреля "потеряло около 30 военнослужащих, следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу".

"Последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в Екатеринбурге, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, находящихся в запасе. Из 397 кандидатов только двое дали согласие на собеседование. Отказались 52, не вышли на связь 203, работа по 140 кандидатам ведется", – отмечают в ГУР.

Разведка также располагает информацией о "крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных".

"В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. Отмечается, что основная часть из них имеют ранения ног. По выводам врачей, наиболее вероятная причина этих ранений – самоувечья с целью избежать возвращения в зону боевых действий", – объяснили в ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)