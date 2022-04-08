  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам

"То, что происходит с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь, – это настолько чудовищно! Я, честно говоря, согласна с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться. Я, конечно, извиняюсь, что я такую точку зрения одобряю, но, честно, я бы просто горло грызла человеку, который с моим ребенком такое сделал", – заявила Лазарева.



ВИДЕО

Контекст:

Лазарева приехала в Украину 17 февраля на съемки в украинском проекте. После вторжения РФ в Украину она осталась в Киеве, где прожила три недели, а затем переехала в Испанию.

С первых дней войны Лазарева осудила российскую агрессию против Украины. Ведущая заявила, что в ближайшем будущем РФ ждут бедность, нищета и голод.