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08 апреля, 2022
 
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"Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам

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Лазарева:
Лазарева:
Фото: lazarevatut / Instagram

Осудившая нападение РФ на Украину российская ведущая в передаче ЖВЛ, которая 8 апреля вышла на "1+1", заявила, что на месте украинцев никогда бы не простила Россию и россиян, совершивших нападение на Украину.

о, что происходит с детьми, какие у них травмы, как им это может изменить жизнь, – это настолько чудовищно! Я, честно говоря, согласна с некоторыми моими друзьями, которые не понимают, как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться. Я, конечно, извиняюсь, что я такую точку зрения одобряю, но, честно, я бы просто горло грызла человеку, который с моим ребенком такое сделал", – заявила Лазарева. 

ВИДЕО
Фото: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Лазарева приехала в Украину 17 февраля на съемки в украинском проекте. После вторжения РФ в Украину она осталась в Киеве, где прожила три недели, а затем переехала в Испанию. 

С первых дней войны Лазарева осудила российскую агрессию против Украины. Ведущая заявила, что в ближайшем будущем РФ ждут бедность, нищета и голод.

Теги: нападение, Татьяна Лазарева, плен, вторжение, украинцы, война России против Украины, русские
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