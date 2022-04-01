  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться

"Я, правда, не рассчитываю, что это там так быстро все закончится. Там сейчас только начинает разворачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это доноси, если хочешь получить комнату соседа – напиши, что он поддерживает террористов. Вот это все только начинается. До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод и плюс гражданская война в головах. Я не очень горю желаем туда возвращаться. Простите, у меня есть такая возможность. Я очень сочувствую тем людям, которые там будут жить", – сказала она.

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Видео: Продолжение следует / YouTube